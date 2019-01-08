AK Parti 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için İstanbul'da 39 ilçede seçimleri yürütecek Seçim Koordinasyon Başkanlarını (SKM) belirledi.

İşte AK Parti İstanbul ilçe, ilçe SKM Başkanları;

Adalar: Osman Keskin

Arnavutköy: Zekeriya Koç

Ataşehir: H. İbrahim Yazıcı

Avcılar: Mehmet Sıddık Güzeldere

Bağcılar Hasan Hüseyin Göksu

Bahçelievler: Hızır Sözüer

Bakırköy: Halit Cebeci

Başakşehir: Resul Kaya

Bayrampaşa: İbrahim Akın

Beşiktaş: Tolga Aydın

Beykoz: Engin Yıldız

Beylikdüzü: Akın Bayram

Beyoğlu: Mehmet Erdoğan

Büyükçekmece: Mahmut Yusuf

Çatalca: Kutluay Birsen

Çekmeköy: Şaban Kalkan

Esenler: Bayram Akkaya

Esenyurt: Mehmet Aydoğdu

Eyüpsultan: Yücel Erence

Fatih: Mehmet Baran

Gaziosmanpaşa: Ahmet Salmış

Güngören: H. İbrahim Arslan

Kağıthane: Orhan Telci

Kadıköy: Cafer Tanrıkulu

Kartal: Hayrettin Yeşilyurt

Küçükçekmece: Fatih Selamat

Maltepe: Selahattin Ölmez

Pendik: Müslim Şahin

Sancaktepe: Cemalettin Özer

Sarıyer: Hüseyin Cevahiroğlu

Sultanbeyli: Yakup Yılmaz

Sultangazi: Fatih Sultan Mehmet Çicek

Şile: İsmail Çetin

Şişli:Serkan Polat

Tuzla: İsmail Çetin

Ümraniye: Muharrem Balık

Üsküdar: Dünda Ziya Gültekin

Zeytinburnu: Abdurrahman Bayramoğlu

SKM BAŞKANLIĞI NEDİR?

SKM ne demek? SKM açılımı, Seçim Koordinasyon Merkezi anlamına gelmektedir.

SKM BAŞKANIN GÖREVLERİ NELERDİR?

SKM Başkanı açıkca belirtilen bir görev tanımı bulunmamaktadır. Ancak SKM başkanı seçim kampanyasının başlangıcından sonuna kadarki süreci sevk ve idare etmektedir.

SKM NE İŞ YAPAR?

Seçimlerden önce tüm siyasi partiler, SKM merkezi kurar ve seçimleri tek merkezden yürütürler. Bazı siyasi partiler her mahalleye kadar SKM kurabilir. Buradaki amaç halka partinin yürüttüğü kampanyayı en etkin bir şekilde anlatmaktır.