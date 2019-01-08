AK Parti İstanbul İlçe SKM Başkanları belli oldu
AK Parti İstanbul İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanları belli oldu.
AK Parti 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için İstanbul'da 39 ilçede seçimleri yürütecek Seçim Koordinasyon Başkanlarını (SKM) belirledi.
İşte AK Parti İstanbul ilçe, ilçe SKM Başkanları;
Adalar: Osman Keskin
Arnavutköy: Zekeriya Koç
Ataşehir: H. İbrahim Yazıcı
Avcılar: Mehmet Sıddık Güzeldere
Bağcılar Hasan Hüseyin Göksu
Bahçelievler: Hızır Sözüer
Bakırköy: Halit Cebeci
Başakşehir: Resul Kaya
Bayrampaşa: İbrahim Akın
Beşiktaş: Tolga Aydın
Beykoz: Engin Yıldız
Beylikdüzü: Akın Bayram
Beyoğlu: Mehmet Erdoğan
Büyükçekmece: Mahmut Yusuf
Çatalca: Kutluay Birsen
Çekmeköy: Şaban Kalkan
Esenler: Bayram Akkaya
Esenyurt: Mehmet Aydoğdu
Eyüpsultan: Yücel Erence
Fatih: Mehmet Baran
Gaziosmanpaşa: Ahmet Salmış
Güngören: H. İbrahim Arslan
Kağıthane: Orhan Telci
Kadıköy: Cafer Tanrıkulu
Kartal: Hayrettin Yeşilyurt
Küçükçekmece: Fatih Selamat
Maltepe: Selahattin Ölmez
Pendik: Müslim Şahin
Sancaktepe: Cemalettin Özer
Sarıyer: Hüseyin Cevahiroğlu
Sultanbeyli: Yakup Yılmaz
Sultangazi: Fatih Sultan Mehmet Çicek
Şile: İsmail Çetin
Şişli:Serkan Polat
Tuzla: İsmail Çetin
Ümraniye: Muharrem Balık
Üsküdar: Dünda Ziya Gültekin
Zeytinburnu: Abdurrahman Bayramoğlu
SKM BAŞKANLIĞI NEDİR?
SKM ne demek? SKM açılımı, Seçim Koordinasyon Merkezi anlamına gelmektedir.
SKM BAŞKANIN GÖREVLERİ NELERDİR?
SKM Başkanı açıkca belirtilen bir görev tanımı bulunmamaktadır. Ancak SKM başkanı seçim kampanyasının başlangıcından sonuna kadarki süreci sevk ve idare etmektedir.
SKM NE İŞ YAPAR?
Seçimlerden önce tüm siyasi partiler, SKM merkezi kurar ve seçimleri tek merkezden yürütürler. Bazı siyasi partiler her mahalleye kadar SKM kurabilir. Buradaki amaç halka partinin yürüttüğü kampanyayı en etkin bir şekilde anlatmaktır.
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