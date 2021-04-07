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AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya annesini kaybetti

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın annesini Cemile Kaya tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya annesini kaybetti

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, annesini Cemile Kaya'yı kaybetti. Bir süredir tedavi gören Cemile Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

83 yaşında hakkın rahmetine kavuşan merhume Cemile Kaya'nın cenaze namazı yarın (8 Nisan Perşembe günü) Pendik Sahil Camii'nde saat 14:00'da kılındıktan sonra Tavşantepe aile mezarlığına defnedilecek.

Bölge gündem haber sitesi ve gazetesi olarak merhume Cemile Kaya’ya Allah'tan rahmet diliyor; başta Erol Kaya olmak üzere tüm kaya ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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