Vali Yerlikaya: Olanlar için günah keçisi arıyorsanız ben buradayım!AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca kimdir? Nereli? Kaç yaşında?AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca koronavirüse yakalandı!Sağlık çalışanlarının izin, istifa ve atamaları ikinci emre kadar durduruldu!Shakhtar Donetsk - İnter maçı CANLI İZLELokomotiv Moskova - Bayern Münih maçı CANLI İZLE27 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Hasta sayısı kaç oldu?Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav açıklaması!Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası gündemi değerlendirdi
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca koronavirüse yakalandı!

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca koronavirüse yakalandı!

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca koronavirüse yakalandı!

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu. Test sonucunun pozitif çıktığını ve tedavi sürecine evde başladığını belirten Kaynarca, paylaşımında,

"Eşim ve oğullarımdaki rahatsızlık nedeniyle yeniden test oldum. Yapılan en son Covid-19 testim ise pozitif çıktı. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Tüm hastalara Allah’tan(c.c) acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi. 

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca kimdir? Nereli? Kaç yaşında?AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT