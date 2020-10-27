AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca koronavirüse yakalandı!

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu. Test sonucunun pozitif çıktığını ve tedavi sürecine evde başladığını belirten Kaynarca, paylaşımında,

"Eşim ve oğullarımdaki rahatsızlık nedeniyle yeniden test oldum. Yapılan en son Covid-19 testim ise pozitif çıktı. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Tüm hastalara Allah’tan(c.c) acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca kimdir? Nereli? Kaç yaşında?