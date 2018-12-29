AK Parti İstanbul'da 3 ilçeden aday çıkarmadı, MHP'nin adaylarını destekleyecek

AK Parti 31 mart yerel sçimlerine az bir süre kala Türkiye, geneli bir çok il ve ilçe adaylarını açıklamıştı. Cumhur ittifaki kapsamında MHP ile yapılan görüşmelerde 30 ilde MHP,AK Parti adaylarını, 4 il'de de AK Parti, MHP adaylarını destekleme kara almıştı. Anlaşma kapsamında daha önce MHP genel başkanı Devlet Bahçeli, üç büyük şehirde aday göstermeyeceğini ve AK Parti'nin adaylarını destekleme kararı almıştı. Merakedilen konu bu büyük şehirve ilçelerinde Cumhur ittifakı kapsamında iş birlişiğne gidilip gidilmeyeceğiydi.İki parti yetkilerinin yaptığı görüşmede ilçeler bazındada anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Bu bağlamda AK parti İstanbul büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını 29 aralık ( bu gün) Sinan Erdem Spor salonunda yapacağı toplantıda açıklayacağını duyurmuştu. Bu aday tanıtım toplantısı öncesi 28 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olması kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım ile il başkanlığında bir araya gelmiş, ilçe belediye başkan adaylarının durumu gözden geçirilip son şekli verilmişti. Bu görüşme sonrasında aday gösterilecek ilçe bekediye başkan adayları il başkanı Bayram Şenocak tarafından aranarak görev tebliğleri yapılmıştı.

Bu tebliğler sonucunda AK Parti İstanbul'un 39 ilçesinde 37'sinde aday göstermiş, Beşiktaş, Maltepe ve Silivride aday göstermeyip bu ilç lerde MHP adaylarının testekleneceği belirtildi.