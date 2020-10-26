AK Parti İstanbul'da Büyük değişime gidiyor! Giden ve kalan ilçe başkanlarının tam listesi!
Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılacak olan il ve ilçe kongrelerinde İstanbul'da mevcut ilçe başkanların yüzde 65'i değişeceği belirtilmişti. Bu bağlamda gitmesi kalması kesinleşen ilçelerin listesine Bölge Gündem Haber ulaştı.
Bölge Gündem Haberin edindiği özel bilgilere göre; AK Parti İstanbul ilçe kongrelerinden önce Genel Merkez ve İstanbul il başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda 39 ilçeli İstanbul’da birçok ilçe başkanıyla değişim kararı aldı.
Aday gösterilmeyecek ilçe başkanlarını AK Parti İstanbul il Başkanlığında toplantıya çağırıldığı ifade edilirken İl Başkanı Bayram Şenocak'ın söz konusu kararı ilçe başkanlarına tebliğ ettiği belirtiliyor.
Bu gelişmeler üzerine aday olmayacağı kendilerine tebliğ edilen ilçe başkanlarının yönetim kurullarını acil toplantıya çağırdığı son durum hakkında verdiği belirtildi.
Bölge Gündem Haber gidecek kalacak ilçe başkanlarının isim listesine ulaştı.
İŞTE AK PARTİ İSTANBUL'DA GİDEN VE KALAN İLÇE BAŞKANLARI
GİDENLER
Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Çekmeköy, Sarıyer, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Eyüp, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa
KALANLAR
Şile, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Adalar, Beykoz, Fatih, Kağıthane, Sultangazi, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, Bakırköy, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir,
DURUMU BELLİ OLMAYAN İLÇELER
Büyükçekmece ve Ataşehir