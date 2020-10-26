AK Parti İstanbul'da Büyük değişime gidiyor! Giden ve kalan ilçe başkanlarının tam listesi!

Bölge Gündem Haberin edindiği özel bilgilere göre; AK Parti İstanbul ilçe kongrelerinden önce Genel Merkez ve İstanbul il başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda 39 ilçeli İstanbul’da birçok ilçe başkanıyla değişim kararı aldı.

Aday gösterilmeyecek ilçe başkanlarını AK Parti İstanbul il Başkanlığında toplantıya çağırıldığı ifade edilirken İl Başkanı Bayram Şenocak'ın söz konusu kararı ilçe başkanlarına tebliğ ettiği belirtiliyor.

Bu gelişmeler üzerine aday olmayacağı kendilerine tebliğ edilen ilçe başkanlarının yönetim kurullarını acil toplantıya çağırdığı son durum hakkında verdiği belirtildi.

Bölge Gündem Haber gidecek kalacak ilçe başkanlarının isim listesine ulaştı.

İŞTE AK PARTİ İSTANBUL'DA GİDEN VE KALAN İLÇE BAŞKANLARI

GİDENLER

Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Çekmeköy, Sarıyer, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Eyüp, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa

KALANLAR

Şile, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Adalar, Beykoz, Fatih, Kağıthane, Sultangazi, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, Bakırköy, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir,

DURUMU BELLİ OLMAYAN İLÇELER

Büyükçekmece ve Ataşehir