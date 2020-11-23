AK Parti İstanbul'da işlem tamam! Bayram Şenocak, ilçe başkanı adaylarını tek tek açıkladı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 8 ilçedeki kongrelerde ilçe başkanlığına aday olarak gösterilen kişileri kamuoyuyla paylaştı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ilçe başkanı adaylarının Genel Merkezle yapılan istişareler sonucunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan onayıyla belirlendiğini ifade etti.
İŞTE KONGRELERDE ADAY OLACAK İLÇE BAŞKANLARI
Ataşehir: İsmail Erdem
Beylikdüzü: Mustafa Günaydın
Mustafa Günaydın kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | AK Parti Beylikdüzü Başkan Adayı Mustafa Günaydın hayatı
Çekmeköy : Akın İlhan
Çekmeköy ilçe başkan adayı Akın İlhan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ne iş yapar?
Güngören :Devran Yalçınkaya
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece: Recep Şencan
Maltepe : Mehmet Karadeniz
Pendik : Ali Şirin
Şişli : Gökhan Yüksel
Tuzla: Talha Tayfur