AK Parti İstanbul'da işlem tamam! Bayram Şenocak, ilçe başkanı adaylarını tek tek açıkladı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ilçe başkanı adaylarının Genel Merkezle yapılan istişareler sonucunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan onayıyla belirlendiğini ifade etti.

İŞTE KONGRELERDE ADAY OLACAK İLÇE BAŞKANLARI

Ataşehir: İsmail Erdem

Beylikdüzü: Mustafa Günaydın

Mustafa Günaydın kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | AK Parti Beylikdüzü Başkan Adayı Mustafa Günaydın hayatı

Çekmeköy : Akın İlhan

Çekmeköy ilçe başkan adayı Akın İlhan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ne iş yapar?

Güngören :Devran Yalçınkaya

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Recep Şencan

Maltepe : Mehmet Karadeniz

Pendik : Ali Şirin

Şişli : Gökhan Yüksel

Tuzla: Talha Tayfur