AK Parti İzmit Aday Tanıtım Toplantısı

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na ilişkin, "İnşallah 31 Mart gecesi ve sonraki süreçlerde bu birlikteliğimiz Türkiye için, mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimiz için güçlü şekilde devam edecek." dedi.



AK Parti'nin İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül'ün, Hasan Gemici Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Sarıeroğlu, Kocaeli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmet edecek 12 ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkan adayına başarı diledi.

-"Cumhur İttifakı güçlü şekilde devam edecek"



Cumhur İttifakı'nın kilit illerinden birisi olan Adana milletvekili olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, "Bu anlamda hem Adana'da hem Kocaeli'de, Türkiye'nin 81 ilinde Cumhur İttifakı ile 31 Mart seçimlerinde tarih yazarak 81 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı ile geleceği için hayallerimizi birleştirdiğimiz hedeflerimizi birleştirdiğimiz, masa başında yapılan bir ittifak olmayıp Türkiye'nin geleceğiyle alakalı olarak gönülleri birleştirdiğimiz bir birlikteliktir Cumhur İttifakı. İnşallah 31 Mart gecesi ve sonraki süreçlerde bu birlikteliğimiz Türkiye için, mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimiz için güçlü şekilde devam edecek." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın sadece 31 Mart için oluşturulmuş bir ittifak olmadığını, geçmişinin 15 Temmuz hain darbe girişimine dayandığını vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Ondan sonraki süreçte 7 Ağustos'ta Yenikapı Ruhu ile devam eden bir süreç. Anasaya değişikliği sürecinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili hazırlık süreçlerinde Meclis çatısı içinde yapmış olduğumuz çalışmalarda yine Cumhur İttifakı'nın ruhuyla o birliktelikle hareket etmiştik. 16 Nisan'da sahalarda MHP'li kardeşlerimizle omuz omuza çalıştık. Sonraki süreçte 24 Haziran'da yine Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı olarak seçilmesi sürecinde de MHP ile omuz omuza bir yol yürümüştük. Bu yürüyüşümüz devam edecek. 31 Mart'tan sonra inşallah 4,5 sene boyunca her hangi bir seçim yok. Biz artık Türkiye'nin hem AK Parti olarak hem MHP olarak birlikte yürüdüğümüz bu yolda, Türkiye ile hayallerimizle ilgili 81 milyon vatandaşımızın kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli vatandaşlarımızla ilgili ihtiyaçları, beklentileri, bizlerden talepleriyle ilgili 16 yıldır hayata geçirdiğimiz devrim niteliğindeki düzenlemeleri daha üst seviyelere getirmeye odaklanacağız. Her zaman ferasetine inandığımız, Türkiye'nin önünü her zaman açan milletimizin bu fotoğrafı görüp inşallah 16 yıldır olduğu gibi yine yine büyük bir destek vereceğine canı gönülden inanıyorum."

- "Belediyecilik anlayışımızda ikinci faza geçiyoruz"



Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Bizim belediyecilik anlayışımızın temeline Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında '3 Ç' ile mücadele, çamur, çukur ve çöple mücadele anlayışıyla başlatmış olduğu o belediyecilik anlayışı var." dedi.



Sarıeroğlu, AK Parti olarak 2004 yılında göreve geldikleri ilk yerel seçimlerin ardından, Türkiye'nin dört bir köşesinde altyapıyla ve yollarla ilgili çalışmaları gerçekleştirdiklerini, yine sosyal belediyecilikle ilgili çok özel modelleri hayata geçirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdi belediyecilik anlayışımızda ikinci faza geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Perşembe günü yerel seçimlerle ilgili manifestomuzda bunun ana hatlarını paylaştı. Akıllı şehirler diyoruz, mahalle kültürümüzle akıllı şehir anlayışımızı inşallah bütünleştireceğimiz, yatay mimariyle ve çevre dostu düzenlemelerimizle yeşil alanlarımızı arttırarak yeni bir süreci inşallah başlatıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızda, daha birçok uygulamalarla, örneğin kadınlarımızın kreş ihtiyacıyla alakalı, yaşlılarımızın gündüz bakım hizmetleriyle alakalı olarak daha özel, daha mikro projelerle inşallah anayasamızdaki o sosyal devlet olmanın gereğini biz yerelde de çok güçlü olarak yaygınlaştırmış olacağız."



Manifestonun en önemli başlıklardan birinin de katılımcı belediyecilik olduğunun altını çizen Sarıeroğlu, "Şehirlerimizle ilgili planlar, programlar, alınacak kararlar inşallah bundan sonra ilgili sivil toplum örgütlerimizle istişare edilerek, onlarla yapılacak çalıştaylar sonucunda hazırlanacak ve tüm vatandaşlarımızın katılımı esas alınarak hayata geçirilmiş olacak. Bunu demokrasi açısından, şehirlerin kimliğinin gelişmesi açısından, vatandaşlarımızın değerlerini, şehirlerin kimliğine yansıtmak bakımından çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum." şeklinde konuştu.



Sarıeroğlu, yeni anlayışla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde vatandaşın refahına, huzuruna katkı sağlayacak düzenlemeleri de daha hızlı hayata geçirmiş olacaklarını ifade etti.



Kocaeli'nin, hem Büyükşehir'de hem 12 ilçede bugüne kadar olduğu gibi tarih yazmaya devam edeceğini dile getiren Sarıeroğlu, "İnşallah Kocaeli, gönül adamı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gönül belediyeciliği damgasını İzmit'te Azize Sibel Gönül ile damga vurarak sürdüreceğine inanıyorum.

-"Herkesin başkanı olacağım"

İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül ise çevreye saygılı şehirler anlayışıyla belediye hizmetlerimizi şekillendireceklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına önem vererek doğrudan insana dokunan hizmetleri ve projeleri yaygınlaştıracaklarını belirten Gönül, "Şehirleşme konusunda yatay mimariyi esas alacağız. Halkla birlikte yönetim ilkesiyle, şehrimizle ilgili tüm önemli kararları vatandaşlarımızla birlikte alacağız. Kırmayacağız, incitmeyeceğiz, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkesin başkanı olacağız.” diye konuştu.

Gönül, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da daima milletin, daima hizmetin yolunda olacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gibi insan ve medeniyet olgusunu merkeze alan, doğanın, çevrenin hakkını ve hukukunu koruyan, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan, kimlik sahibi, özgün şehir projeleriyle İzmit, Kocaeli markasının en değerli parçası olacak."



Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül ve teşkilat mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.



Aday tanıtım programına, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli ve İstanbul milletvekilleri, AK Parti ilçe ve belediye bakanları ile çok sayıda partili katıldı.



Kaynak: AA