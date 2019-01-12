Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için İzmit Belediye başkan adayını açıkladı. Böylece uzun süredir merak edilen ”2019 Karamürselbelediye başkanı kim olacak” sorusunun yanıtı belli oldu.

AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül Kimdir, Aslen nereli

12 Ağustos 1966′da İstanbul’da doğdu. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde tamamladı. 1987 yılından 2007 yılına kadar Serbest mimar olarak çalıştı. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini üstlendi. 2007 yılında Kocaeli Milletvekili seçildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yapan Sibel Gönül evli ve iki erkek çocuk annesi.