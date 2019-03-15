AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Yavuz: Kadıköy’ü kadın dostu kent yapacağız

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, 31 Mart Yerel Seçim öncesi projeleri hakkında konuştu. Kadıköy için hayata geçirmek istedikleri projeleri sıralayan Yavuz, Kadıköy'ü kadın dostu kent yapacaklarını vurguladı. Yavuz, AK Parti kadar kadın aday gösteren başka bir partinin olmadığını da sözlerine ekledi.

31 Mart Yerel Seçim öncesi projeleri hakkında konuşan AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Kadıköy'ü tekrar eski huzurlu ve ayrıcalıklı günlerine dönüştürmek için 66 dev proje hazırladıklarını söyledi.

Özellikle kadın belediye başkan adayı olarak, her zaman kadınların yanında olduklarını söyleyen Yavuz, "Biz Kadıköy'ü kadın dostu kent yapacağız. Zaten belediye meclis üyeleri listesine de baktığımız zaman yüzde 25'i kadın. Bizim kadar kadın aday gösteren başka bir parti yok. Vatandaşımızın siyasi görüşü ne olursa olsun kadınları yerel yönetimlere ve belediye başkanlıklarına çok yakıştırıyorlar. Sahada çok güzel tepkiler alıyoruz. Bence şehirlere kadın elini değmesinin vakti geldi de geçiyor bile" dedi.

İMAR ARTIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

Kadıköy'de imar sorunu olduğunu aktaran Başkan Adayı Yavuz, "Kadıköy'de kesinlikle imar artışına izin vermeyeceğiz ve binalara kat sınırı getireceğiz. Çünkü maalesef yönetilemeyen imar sürecinden dolayı Kadıköy hiç hak etmediği yere geldi. Buna dur diyeceğiz" diye konuştu.

KADIKÖY'E BM STANDARTLARI

Kadıköy için hedeflediği projelerden bahseden Yavuz, "Kadıköy'de çocuklar için projelerimiz, gençlerimiz için inovasyon, girişimcilik ve gençlik merkezleri, spor alanları gibi projelerimiz var. 50 yaş üzeri nüfusumuz yoğun; dolayısıyla yaşlı yaşam merkezi projemiz var. Kadıköy bir kadın kenti. Nüfusumuzun yarıdan fazlası kadın. O yüzden kadınlarımıza özel projelerimizi de hazırladık. Kadıköy'ü bir şehir plancısı olarak Birleşmiş Milletler standartlarında bir kadın dostu kent haline getirmek istiyoruz" dedi.

BAĞDAT CADDESİ'NİN ALTINDA 4 KATLI TÜNEL OTOPARK

23 yıllık bir şehir plancısı olarak tecrübe ve teknik bilgisini Kadıköy için kullanacağını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Kadıköy'de kaldırımların bebek arabasıyla rahat yürünebilir olması lazım. Sokaklarımızın şimdiki gibi çukur olmaması lazım. Aydınlatma olmalı. Maalesef Kadıköy'de hala karanlık sokaklarımız var. Yine kentsel dönüşüm süreci ve betonlaşma, 50 bine yakın ağacın kesilmiş olması Kadıköy'ün en büyük sorunları. Pek çok yerde alt yapı yetersiz. Kadıköy İstanbul'un en eski, en kadim ilçesi olmasına rağmen, çok yıpranmış ve geriye gitmiş. Bu nedenle Kadıköylüler haklı olarak eski yılları, önceki mutlu olduğu Kadıköy'ü özlüyor. Tabii ki bir otopark meselemiz var. Toplu ve büyük otoparklaryapılmamış. Bizim 3 tane otopark projemiz var. Bağdat Caddesi'nin altında 4 katlı tünel otopark projemiz var. Bunlar otopark meselesini ve dolayısıyla trafiğe de bir rahatlama getirecektir."

Kentsel dönüşümde özellikle ada bazında dönüşüm projelerine çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Adayı Yavuz, kültür sanata verdikleri öneme de değindi.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA SANAT FAALİYETLERİ

Parsel bazında dönüşümün Kadıköy'de iyi sonuçlar vermediğini belirten Yavuz,şunları söyledi:

"Yine Kadıköy'ü turizm bazında da ele aldık. Yürüyüş, sahil rotaları çıkarttık. Farklı kültürlerin, farklı dine mensup kişilerin yaşadığı bir yer olduğu için inanç turizmi gibi farklı rotalar çıkarttık. Bir de etkinlik projelerimiz var. Kadıköy'ü daha keyifli hale getirmek için. Kadıköy Bienali gibi uluslararası standartlarda sanat faaliyetlerinin düzenlenmesi gibi projelerimiz var. Profesyonel ve amatör grupların kendi içerisinde yer bulabileceği faaliyetlerimiz olacak. Kadıköy'de eskiden yazlık sinemalar vardı. Kadıköy sahilde Caddebostan sahilde Büyükşehir Belediyemiz tarafından işletilen plajda ve yeşil alanda yazlık sinema organize ediyor olacağız. Yine Bağdat Caddesi eski muhteşem günlerine geri döndürmek için ayda bir caddenin bir kısmını trafiğe kapatıp, konser, eğlence gibi etkinliklerle caddeyi tekrar İstanbul'un gündemine aldıracak etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Yine Fenerbahçe Stadyumu etrafında maçlar sırasında bir trafik problemi var. Bu yoğunluktan mahallemiz muzdarip. Dolayısıyla Kadıköy İskele'den stadyuma tekneyle taşıma projemiz var."

DHA