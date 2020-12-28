AK Parti İstanbul'da 12 ilçedeki kongresini tamamlamasının ardından gözler kalan ilçeler için belirlenecek olan yeni ilçe başkan adaylarına çevrildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul'un 10 ilçesinde daha ilçe başkan adaylarını açıkladı. Şenocak, AK Parti Kadıköy İlçe Başkan Adaylığı için Fatih Kaya ismini verdi. Peki AK Parti Kadıköy İlçe Başkan Adayı Fatih Kaya kimdir? Fatih Kaya kaç yaşında? Nereli? Yanıtları haberimizde...

FATİH KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fatih Kaya, 1979 yılında Bayburt'ta doğmuştur. Kaya Lisans Eğitimini 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Yüksek Lisans Eğitimini Marmara Üniversitesi SBE, Sigortacılık Bölümünde tamamladı.

15 yıldır Kadıköy’de serbest avukatlık yapan Kaya, siyasi hayatına 2002 yılında Ak Parti Kadıköy Gençlik Kolları kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başladı. Av. Kaya, burada Seçim İşleri başkanlığı yaptıktan sonra, 2004 – 2009 ve 2009 – 2014 yılları arasında iki dönem Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. Ayrıca ikinci dönem Mecliste Ak Parti Grup Başkan Vekilliği yapmıştır.

2007 Milletvekili seçimleri ve devamında 2010 referandum, 2011 Milletvekili seçimleri,2014 Yerel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 1. Bölge SKM’de hukuki işler ve eğitim sorumlusu olarak seçim işlerini yürüten seçim işleri komisyon üyeliği görevini yerine getiren Kaya, Hukukun Üstünlüğü Platform'unun da üyesidir. Öte yandan Bayburt Vakfı ve Derneklerinde yöneticilik yapmıştır.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Av. Fatih Kaya İngilizce bilmektedir. 2015 – 2018 yillari arasinda Ak Parti Istanbul Il Y.YK üyeliği ve Secim İşleri Biriminde görev almıştır.

6 Mayıs 2018 tarihinde de 6. Olağan Kongrede İl Yedek Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkan Adayı Fatih Tuna kimdir? Fatih Tuna kaç yaşında? Nereli?