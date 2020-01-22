AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan:

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, "Parti olarak, sağlık ve eğitim programlarına önem veriyoruz"dedi.

AK Parti Kadın Kolları ile Gözde Hastanesi iş birliği çerçevesinde Sanat Merkezi Salonu'nda düzenlenen "Tüp bebek tedavilerinde güncel gelişmeler" konulu sağlık söyleşisi düzenlendi. AK Parti Malatya Kadın Kolları il başkanı Aynur Oğuzhan, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Malatya'da ailelere yönelik ücretsiz tüp bebek semineri düzenlediklerini belirterek, "Tüp bebek konusunda uzman doktorumuz halkımıza güncel gelişmeleri anlatarak çocuk sahibi olmak isteyen ailelerimize destek vereceğiz. Ayrıca seminere katılan aileler arasında ise çekilişle bir kişiye tüp bebek uygulaması hediye edeceğiz. Toplantımız hayırlara vesile olsun" dedi. Oğuzhan, her zaman sağlık ve eğitim programlarına önem verdiklerini de ifade ederek, bu tür programları sürdüreceklerini kaydetti. Tüp Bebek ve Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Op.Dr. Zercan Kalı da, "Tüp bebek tedavilerinde güncel gelişmeler" konulu sağlık söyleşisi gerçekleştirdi. Kadın Doğum Uzmanı Zercan Kalı ise amaçlarının halkı tüp bebek uygulaması hakkında bilgilendirmek olduğunu ifade ederek, "Bebeksiz ev kalmasın, mutsuz çift kalmasın diye yola çıktık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu. Op.Dr. Zercan Kalı, kadınların konuyla ilgili sorularını da cevaplandırdı.

Sağlık söyleşisine katılan kadınlar arasında yapılan çekiliş ile bir kadına indirimli tüp bebek uygulaması hediye edileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA