AK Parti Karaburun Belediye başkan adayı kim oldu? Ferhan Eroğlu Kimdir?

AK Parti Karaburun belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Karaburun Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Karaburun belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. Peki Ferhan Eroğlu Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğani 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Karaburun Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Karaburun Belediye Başkanı Adayı Ferhan Eroğlu oldu.

FERHAN EROĞLU KİMDİR?

17 Haziran 1957 tarihinde İzmir Çeşme'de dünyaya gelen Eroğlu ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yükseköğrenimini bitiren Eroğlu, 19880 yılında çalışma hayatına başladı. Eroğlu, paslanmaz çelik ev gereçleri sektöründe uzun yıllar yöneticilik yaptı. 1999-2004 döneminde Mordoğan Belediye Başkanlığı yatı. 4 yıl Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevi yaptı. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır.