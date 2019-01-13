Ak Parti Karapürçek Belediyesi Başkan Adayı Orhan Yıldırım kimdir, Aslen nereli?

AK Parti, Karapürçek belediye başkan adayı Orhan Yıldırım kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. İşte Orhan Yıldırım'ın biyografisi

AK PARTİ KARAPÜRÇEK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ORHAN YILDIRIM KİMDİR?

1964 Akyazı doğumludur. Üniversite mezunu olan Orhan Yıldırım, 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yıllarında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından AK Parti'den ikinci kez Karapürçek Belediye Başkanlığı'na ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilmiştir.

AK Parti tarafından Karapürçek Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.