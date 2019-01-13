Ak Parti Karasu Belediyesi Başkan Adayı İshak Sarı kimdir, Aslen nereli?
AK Parti’nin Karasu Belediye Başkan adayı İshak Sarı oldu. Peki Karasu belediye başkan adayı İshak Sarı kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. İşte İshak Sarı'nın biyografisi
AK Parti Karasu belediye başkan adayı İshak Sarı kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. İşte İshak Sarı'nın biyografisi
İshak Sarı kimdir?
Karasu Belediyesi eski Başkanı Ahmet Genç’in referansıyla 2006 yılında AK Parti yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Bir dönem başkan yardımcılığı yaptım. 28 Kasım 2011 tarihinde de ilçe başkanlığı görevine geldim. Bu görevde 7 yılı tamamladı. Aday aday olmak için başkanlıktan istifa etti. Görev başında iken tam 6 seçim geçirdi.
Etiketler : Karasu belediyesi, ıshak sarı
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