Ak Parti Kargı teşkilatıyla bayramlaştı

Ak Parti Kargı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlene bayramlaşma töreniyle partililer ve vatandaşlar bayramlaştı.

Parti binasında düzenlenen bayramlaşma programına Ak Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Kargı Belediye Başkan Vekili İbrahim Eken, İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel, Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ve partililer katıldı.

Partililerle bayramlaşan İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve milletvekilleri daha sonra partililere hitap etti.

İlk olarak İlçe Başkanı Sacit Özdemir konuştu. Öncelikle herkesin bayramının mübarek olması temennisinde bulunan Özdemir, bayramlaşma programına il başkanı Yusuf Ahlatçı ve milletvekillerinin katılmasıyla daha anlamlı olduğunu belirterek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Ardından Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı konuştu. Öncelikle herkesin bayramını kutlayan Ahlatçı, bayramın İslam aleminde, ülkemize ve Çorum'a hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ahlatçı, "Bugün Kargı'mızı ziyaret ederek bayramlaşmak istedik. Cumhurbaşkanımızın söylediği bir söz var. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz beraberliğimiz ve kardeşliğimiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eğlesin inşallah" dedi.

Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya geldik. Güzellikler paylaşılarak çoğalır, acılar ise paylaşılarak azalır derler. Bayram vesilesiyle bir araya geldik. Güzel bir günü paylaşalım, gerçekleştirmek istediklerimizi, hayallerimizi, hedeflerimizi, yeniden büyük Türkiye projelerimizi daha güçlü adımlarla gerçekleştirmek için sizlerden sinerji, enerji, güç ve dua almaya geldik. Hepinizin bayramı mübarek olsun" dedi.

Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Allah kestiğimiz kurbanları kabul etsin. Bizde bu bayramda tüm teşkilatlarımızı ziyaret edelim, yerinde bayramlaşalım. Derleri dinleyelim diye buradayız. Sizlerden aldığımız ihtiyaç ve talepleri değerlendirip Kargımıza faydalı olmaya çabalıyoruz" dedi.

Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise; "Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ailelerinize de selamlarımızı iletirseniz memnun olurum. Tüm teşkilatlarımızı gezerek bayramlaşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kargı'dan sonra da Osmancık'ta bekleyen partililerimizle ve vatandaşlarımızla bayramlaşacağız. Çok uzun ziyaretler olmasa da her ilçemizi kısa da olsa ziyaret edip bayramlarını tebrik ediyoruz. Sizlere de bugün burada bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür eder iyi bayramlar dilerim" dedi.

Kaynak: İHA