AK Parti Karşıyaka Belediye başkan adayı kim oldu? Ayda Maç Kimdir?

AK Parti Karşıyaka belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Karşıyaka Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Karşıyaka belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. Peki Ayda Maç Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğani 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Karşıyaka Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Adayı Ayda Maç oldu.

AYDA MAÇ KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesinden mezun olan Ayda Maç Saryal, 3 yıl süreyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Proje Danışmanlığı yaptı. Mavişehir 1. ve 2. etap konut projesi uygulamasında 10 yıl çalıştı. Ayda Maç Saryal, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İzmir Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünde İmar ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü ve İl Müdür Yardımcılığı ve ardından Buca Belediyesinde Başkanlık Teknik Koordinatörü olarak da görev yapmıştı. Ege-Koop'da göreve başlayan Ayda Maç Saryal, Ege-Koop Genel Başkan Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürecek. Ayda Maç Saryal, iki çocuk annesi



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