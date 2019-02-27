AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, İlçedeki şoförlerle buluştu

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, İETT Kartal Peron Amirliği ve Kartal Minibüs şoförlerini ziyaret etti. Vatandaşlarla selamlaşan Taşyürek, şoför seçmenlere isteklerini sordu. 31 Mart yerel seçimlerde için kendisine destek olmalarını isteyerek, 1 Mart günü gerçekleştireceği Plan ve Proje Tanıtım toplantısına davet etti.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçim çalışmaları kapsamındaki ziyaretlerini sürdürüyor. Programına İETT Kartal Peron Amirliği ve Kartal Minibüs şoförlerini ziyaret ederek başlayan Taşyürek, ardından İGDAŞ Anadolu İşletme Müdürlüğü Kartal Hizmet Binasını ziyaret etti. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Anadolu İşletme Müdürü Murat Doğan ve kurum personelleri ile görüşerek , 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.

Cami cemaatini dinledi

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, daha sonra Yunus Emre Cami lokalinde cami cemaati ile bir araya geldi. Vatandaşların dertlerini ve isteklerini dinleyen Ebubekir Taşyürek, gerekli notları aldı. Kendisinin birçok dernek ve vakıflarda görev aldığını belirtti. Ardından yaşanan sorunların giderileceğini belirtti.

Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Uğur Mumcu Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kartal'ın ekonomik durumunu ve belediyecilik hizmetleri ile görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA