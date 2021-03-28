AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüse yakalandı

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Bugün koronaviüs testi yaptırdığını ifade eden Tamer, bir hafta öncesinde görüştüğü herkesten koronavirüs testi yaptırmalarını rica etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu günkü yaptırdığım Covit 19 test’im pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum . Ankara Şehir Hastane yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum ."

İSMAİL TAMER KİMDİR?

İsmail Tamer, 24/26/27. Dönem Ak Parti Kayseri Milletvekilidir.

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