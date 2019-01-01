AK Parti Keçiören belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Keçiören Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Keçiören belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Ankara büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını 1 Ocak 2019 tarihinde Ankara Spor Salonunda düzenleyeceği törenle açıklayacağını duyurdu.

Bölge Gündem cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Ocak 2019 günü açıklayacağı adayların listesine ulaştı.

Peki AK Parti Keçiören Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde Ankara Keçiören Belediye Başkanı Adayı belli oldu.

Keçiören: Turgut Altınok (AK Parti Keçiören İlçe Başkanı)

Turgut Altınok Kimdir?

(d. 1957, Aşıkoğlu, Balâ, Ankara), Türk Avukat, Hukukçu ve siyasetçi.

Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Aşıkoğlu mahallesinde 1957 yılında dünyaya gelen Turgut Altınok; ilkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu’nda, Ortaokulu ve Liseyi, Keçiören Kalaba Lisesi’nde okudu. Yüksek öğrenim için gittiği Azerbaycan da Hukuk eğitimini aldı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından fahri doktora payesi bulunan Turgut Altınok evli ve dört çocuk babasıdır.

Gençlik yıllarından itibaren Ülkü Ocakları'nda görev almaya başlayan Turgut Altınok henüz 25 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına, hemen akabinde de Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Sekreterliğe kadar yükselen Turgut Altınok 30 Mart 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi, Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Daha sonraki süreçte partisinden istifa ederek 18 Nisan 1999 Türkiye yerel seçimlerine Fazilet Partisi, Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak giren Turgut Altınok yeniden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

28 Şubat süreci sonucunda Fazilet Partisi'nin kapatılması ve yerine Saadet Partisi'nin kurulması üzerine Abdullah Gül önderliğindeki yenilikçi kanatla birlikte Ak Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve 28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimlerinde Ak Parti'den tekrar Keçiören Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 Türkiye yerel seçimlerinde mevcut Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile girdiği Büyükşehir adaylığı yarışını kaybeden Turgut Altınok partisinden gelen yeniden Keçiören Belediye Başkan adaylığı teklifini de geri çevirerek aday olmadı.

30 Mart 2014 Türkiye yerel seçimleri için adı birçok parti ile anılan Turgut Altınok yaptığı açıklama ile Büyük Birlik Partisi'nden, Keçiören Belediye Başkanlığına aday olduğunu duyurmuştur.



