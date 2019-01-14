Ak Parti Kemaliye Belediyesi Başkan Adayı Erdem Atmaca kimdir, Aslen nereli, kaç yaşında?

AK Parti Erzincan Kemaliye belediye başkan adayı Erdem Atmaca kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Erdem Atmaca'nin biyografisi

ERDEM ATMACA KİMDİR?

AK Parti, Erzincan, Kemaliye , ilçe başkanlığı görevinde bulunuyordu 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerde partisinin ilçe başkanlığından istifa ederek belediye başkan aday adayı oldu ve 13 Ocak 2019 Erzincan Binali Yıldırım, Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın katılımı ile 8 İlçe ve 6 Belde Belediye Başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Bu aday tanıtım toplantısında Erdem Atmaca Kemaliye belediye başkan adayı olarak açıklandı