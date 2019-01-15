İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. BİYOGRAFİ

  3. Ak Parti Kestel İlçe Belediye Başkan Adayı Önder Tanır kimdir?

Ak Parti Kestel İlçe Belediye Başkan Adayı Önder Tanır kimdir?

AK Parti’nin Bursa, Kestel İlçe Belediye Başkan Adayı Önder Tanır oldu. Peki Kestel İlçe Belediye Başkan Adayı Önder Tanır kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Önder Tanır'ın biyografisi

Ak Parti Kestel İlçe Belediye Başkan Adayı Önder Tanır kimdir?

Bursa, Kestel İlçe Belediye Başkan Adayı Önder Tanır kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Önder Tanır'ın biyografisi

ÖNDER TANIR KİMDİR ?

13 ocak Pazar günü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa  Kestel ilçe belediye başkanı adayı olarak Önder Tanır'ı aday olarak açıkladı,

Önder Tanırın Biyografisne henüz ulaşamadık. ulaşır Ulaşmaz burdan yayınlayacağız,

AK Parti’nin Bursa ilçe belediye başkan adayları açıklandı (3)AK Parti’nin Bursa ilçe belediye başkan adayları açıklandı (3)

 

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.