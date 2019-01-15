Ak Parti Kestel İlçe Belediye Başkan Adayı Önder Tanır kimdir?

Bursa, Kestel İlçe Belediye Başkan Adayı Önder Tanır kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Önder Tanır'ın biyografisi

ÖNDER TANIR KİMDİR ?

13 ocak Pazar günü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa Kestel ilçe belediye başkanı adayı olarak Önder Tanır'ı aday olarak açıkladı,

Önder Tanırın Biyografisne henüz ulaşamadık. ulaşır Ulaşmaz burdan yayınlayacağız,