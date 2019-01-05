AK Parti Kınık Belediye başkan adayı kim oldu? Sadık Doğruer Kimdir? AK Parti Kınık Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için AK Parti aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda Ak Parti İzmir Kınık belediye başkan adayı bugün açıkladı. Peki Sadık Doğruer Kimdir?

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