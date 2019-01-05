AK Parti Kınık Belediye başkan adayı kim oldu? Sadık Doğruer Kimdir?
AK Parti Kınık Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için AK Parti aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda Ak Parti İzmir Kınık belediye başkan adayı bugün açıkladı. Peki Sadık Doğruer Kimdir?
AK Parti Kınık belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Kınık Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Kınık belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. Peki Sadık Doğruer Kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğani 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti Kınık Belediye başkan adayı kim oldu?
AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Kınık Belediye Başkanı Adayı belli oldu.
Kimdir
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