AK Parti Kiraz Belediye başkan adayı kim oldu? Saliha Özçınar Kimdir? AK Parti Kiraz Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için AK Parti aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda Ak Parti İzmir Kiraz belediye başkan adayı bugün açıkladı. Peki Saliha Özçınar Kimdir?

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