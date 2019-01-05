AK Parti Kiraz Belediye başkan adayı kim oldu? Saliha Özçınar Kimdir?
AK Parti Kiraz Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için AK Parti aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda Ak Parti İzmir Kiraz belediye başkan adayı bugün açıkladı. Peki Saliha Özçınar Kimdir?
AK Parti Kiraz belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Kiraz Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Kiraz belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. Peki Saliha Özçınar Kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğani 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti Kiraz Belediye başkan adayı kim oldu?
AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Kiraz Belediye Başkanı Adayı Saliha Özçınar oldu.
SALİHA ÖZÇINAR KİMDİR?
1983 Kiraz doğumlu olan Saliha Özçınar, Anadolu Üniversitesi İngilizce öğretmenliği mezunudur. Lider Etüt Merkezi işletmenliği yapmıştır. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Kiraz Belediye Başkan’ı seçilmiştir.
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