Ak Parti Kırkağaç Belediye Başkan adayı kim oldu? Yaşar İsmail Gedüz Kimdir?

AK Parti Kırkağaç Belediye Başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. Peki Yaşae İsmail Gedüz kimdir?

Yaşar İsmail Gedüz Kimdir?

Yaşar İsmail Gedüz, 11.06.1970 Kırkağaç doğumlu. İlkokulu Onikieylül İlköğretim okulunda, ortaokulu Kırkağaç İmam-Hatip Lisesinde , lise tahsilini ise Kırkağaç lisesinde tamamladı. Girmiş olduğu üniversite sınavında Çukurova Üniversitesini kazandı. Ama kayıt olmadı. İçindeki üniversite özlemi bitmedi. Yıllar sonra girdiği sınavda Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandı ve öğrenimi devam etmektedir. 1990-1991 yılları arasında vatani görevini yaptıktan sonra 1992 yılında halen devam etmekte olduğum sarraflık mesleğine başladı.

Siyasi hayatına ise 1999 yılında Anavatan partisinde başlayarak 1999-2003 arasında Anavatan Partisi Kırkağaç İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.2004 yılından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisinde siyaset yapmakta olup 2004-2008 yılları arasında teşkilat başkanlığı görevinde bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin düzenlemiş olduğu siyaset akademisi kursuna katılarak başarı ile tamamladı.

Görev aldığı sivil toplum örgütleri ise ;

- Kırkağaç Emniyeti bünyesindeki Huzurlu ve Güvenli Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı

- Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Yüksek Öğrenimi Geliştirme Yaşatma ve Koruma Derneğinde Başkan Yardımcılığı

- Kırkağaç İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı

- Merkez Kur'an Kursu Yaptırma ve Öğrencileri Koruma Derneği Üyeliği

- Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Kurucu Başkanı

- Soma Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliği

- Kırkağaç Sosyal Yardımlaşma Vakfı Üyeliği

- Kırkağaç Geliştirme ve Yardımlaşma Derneğinde Kurucu Üye

- Kırkağaç Acaridman Spor Kulubü Yönetim Kurulu Üyeliği

- Kırkağaç İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliği , görevlerinde bulundu ve bir çoğunda faal görevi devam etmektedir..