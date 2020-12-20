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AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına getirilen isim belli oldu!

Gelecek kongrede adaylığını koymayacak olan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan'ın yerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan seçim sonucunda Seher Ünsal getirildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına getirilen isim belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı için 4 aday ile görüşmesinin ardından yapılan oylamada AK Parti Kırşehir İl Başkanı olarak Seher Ünsal seçildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan'ın gelecek kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından yeni il başkanını seçmek için başlatılan çalışmalara İstanbul'da son nokta konuldu.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına getirilen isim belli oldu!

Seher Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Kırşehir İl Başkanı kimdir?Seher Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Kırşehir İl Başkanı kimdir?

4 ADAY İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Huber Köşkünde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen; Ahmet Emint Güneş, Cuma Türkyılmaz, Halil Atak ve Seher Ünsal ile yapılan mülakat sonucu Seher Ünsal AK Parti'nin Kırşehir yeni İl Başkanı olarak atandı. 3 adayla birlikte görüşmeye giden Ünsal, Kırşehir tarihinde kadın il başkanı olarak bir ilke imza attı.

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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