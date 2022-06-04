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AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor! Seçim hazırlıkları, 3600 ek gösterge ve ekonomi masada!

Ankara Kızılcahamam'da 3 günlük kampa girecek olan AK Parti, 2023 seçimlerine hazırlığı masaya yatıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı kampta ekonomideki son durum, fahiş kira fiyatlarındaki artış, 3600 ek gösterge ve dış politikadaki konular değerlendirilerek karara bağlanacak.

AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor! Seçim hazırlıkları, 3600 ek gösterge ve ekonomi masada!

AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da yapılacak olan 3 günlük kampı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım göstereceği kamp, 2023 seçimleri öncesi büyük önem tutuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak kamp, basına kapalı olarak devam edecek. Bazı bakanlıklar,  genel başkan yardımcıları ve TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, partililere yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapacak. 

AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor! Seçim hazırlıkları, 3600 ek gösterge ve ekonomi masada!

ELE ALINACAK KONULAR

Kampta seçime yönelik hazırlıklar, ekonomideki son durum, 3600 ek gösterge, dış politikadaki konular, vatandaşların dert yandığı fahiş kira fiyatlarındaki artış ele alınacak. 

Kamp programı boyunca en az miktarda atık üretmek, atıkları ayrı biriktirerek, geri dönüşüme kazandırmak, organik atıkları kompost olarak değerlendirmek gibi uygulamalarla Sıfır Atık Projesi’ne uygun bir süreç yönetilecek.

AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor! Seçim hazırlıkları, 3600 ek gösterge ve ekonomi masada!

HER KATILIMCI İÇİN 3 FİDAN DİKİLECEK

Toplantı sonunda oluşacak karbon ayak izinin azaltılması amacıyla her bir katılımcı için 3 adet fidan dikilecek.

AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor! Seçim hazırlıkları, 3600 ek gösterge ve ekonomi masada!

PANKARTLAR ASILDI

Öte yandan kampın yapılacağı otelin çevresine ve ilçenin belli başlı noktalarına,  “Evinize hoş geldiniz Başkomutan’ımız”, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız şehitler ve kahramanlar diyarına hoş geldiniz”, “Rahat ol Türkiye emin ellerdesin”, “Türkiye’nin değil dünyanın lideri” yazılı pankartlar asıldı. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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