AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olarak gösterilecek olan Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olarak gösterilecek olan Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu. İşte Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları..
İŞTE AK PARTİ'NİN ADAY ADAYLARI
Başiskele: Yasin Özlü
Çayırova: Bünyamin Çiftçi
Darıca: Muzaffer Bıyık
Derince: Zeki Aygün
Dilovası: Hamza Şayir
Gebze. Zinnur Büyükgöz
Gölcük: Ali Yıldırım Sezer
İzmit: Azize Sibel Gönül
Karamürsel: İsmail Yıldırım
Kartepe: Muhammed Mustafa Kocaman
Körfez: Şener Söğüt
Kandıra: Adnan Turan
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