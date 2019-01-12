AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olarak gösterilecek olan Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor.

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