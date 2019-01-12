İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olarak gösterilecek olan Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor.

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olarak gösterilecek olan Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu. İşte Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları..

İŞTE AK PARTİ'NİN ADAY ADAYLARI

Başiskele: Yasin Özlü

Çayırova: Bünyamin Çiftçi

Darıca: Muzaffer Bıyık

Derince: Zeki Aygün

Dilovası: Hamza Şayir

Gebze. Zinnur Büyükgöz

Gölcük: Ali Yıldırım Sezer

İzmit: Azize Sibel Gönül

Karamürsel: İsmail Yıldırım

Kartepe: Muhammed Mustafa Kocaman

Körfez: Şener Söğüt

Kandıra: Adnan Turan

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.