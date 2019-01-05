AK Parti Konak Belediye başkan adayı kim oldu? Melek Eroğlu Kimdir?

AK Parti Konak belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Konak Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Konak belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.Peki Melek Eroğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğani 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Konak Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Konak Belediye Başkanı Adayı Melek Eroğlu oldu.

MELEK EROĞLU KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'da, üniversite öğretimini Trabzon'da tamamladı. 1990 yılında İzmir'e yerleşti. 2011'de AK Parti il yönetiminde görev aldı. Daha sonra seçim koordinasyon merkezi program sorumlusu olarak görev yaptı. 7 yıllık yönetim kurulu üyeliği boyunca il başkan yardımcılıüı ve ilçe bölge başkanlıkları görevlerini sürdürdü. Çeşitli mimari projeler ve inşaat yapıyor. Aynı zamanda kent mobilyaları tasarımı ve üretimi ile uğaşıyor. Evli ve 2 çocuk annesidir.