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AK Parti kongre canlı yayın | AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi önemli açıklamalar

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iştirakiyle başladı. Uzun zamandır beklenen kongrede AK Parti yönetiminde büyük değişikliklere gidilmesi beklenirken internet kullanıcıları da AK Parti kongre canlı yayın|AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi önemli açıklamalar konularını araştırıyor.

AK Parti kongre canlı yayın | AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi önemli açıklamalar

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi saat 10.40 itibarıyla Ankara'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre alanına iştirakinin ardından açık alanda bekleyen kitleye hitabıyla başlayan kongrede Erdoğan ilk olarak MKYK üyelerinin 75 kişiye çıkarılacağını yedeklerin ise 35 kişi olacağını, aynı zamanda yedek üyelerin asiller gibi çalışacağını ifade etti. 

Kongreden açıklamalar geldikçe haberimizde paylaşılacaktır. 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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