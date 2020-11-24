Gençlik hastalığı nedir? Köpeklerde genç hastalığı insana bulaşır mı? Distemper nedir?Ceyda Ateş'ten güzel haber geldi: "Yarın doğum var"AK Parti kongresinde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştuKarabağ - Sivasspor maç programı belli olduDenizlispor - Turgutluspor maçı CANLI İZLE LİNKİDoya Doya Moda 24 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Ünlü oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti!Devrim Parscan kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?Ankara'da korkutan koronavirüs gerçeği! Yeni mezar yerleri açılıyorGelinim Mutfakta Peravu Mantı tarifi |Peravu Mantı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. AK Parti kongresinde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

AK Parti kongresinde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Pazar günü düzenlenen AK Parti Isparta İl Kongresi'nde genel merkezin adayı Osman Zabun'a rakip olan ismin hazırladığı liste kabul edilmeyince iki taraf birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kongrede tekme ve yumruklar havada uçuştu.

AK Parti kongresinde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

AK Parti Isparta İl Kongresi 22 Kasım Pazar günü düzenlendi. Kongrede Genel merkezin adayı mevcut il başkanı Osman Zabun oldu. Zabut'a rakip olan Salim Nuri Güntaç'ın başkanlığındaki rakip listenin kabul edilmemesi ortalığı karıştırdı.

SÖZLÜ ATIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Genel merkezin adayı ve mevcut il başkanı Osman Zabun'a rakip olarak çıkan Salim Nuri Güntaç'ın başkanlığındaki rakip listenin, divan başkanı Kasım Bostan tarafından kabul edilmemesi üzerine salonda tansiyon yükseldi.

POLİS EKİPLERİ ZOR ARAYA GİRDİ

Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olaylı kongreye polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. Bir süre sonra ortalığın sakinleşmesi ile yapılan tek listeli seçimlerde Osman Zabun, kullanılan 445 oyun 387'sini aldı. 58 oy ise geçersiz sayıldı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT