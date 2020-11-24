AK Parti kongresinde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

AK Parti Isparta İl Kongresi 22 Kasım Pazar günü düzenlendi. Kongrede Genel merkezin adayı mevcut il başkanı Osman Zabun oldu. Zabut'a rakip olan Salim Nuri Güntaç'ın başkanlığındaki rakip listenin kabul edilmemesi ortalığı karıştırdı.

SÖZLÜ ATIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Genel merkezin adayı ve mevcut il başkanı Osman Zabun'a rakip olarak çıkan Salim Nuri Güntaç'ın başkanlığındaki rakip listenin, divan başkanı Kasım Bostan tarafından kabul edilmemesi üzerine salonda tansiyon yükseldi.

POLİS EKİPLERİ ZOR ARAYA GİRDİ

Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olaylı kongreye polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. Bir süre sonra ortalığın sakinleşmesi ile yapılan tek listeli seçimlerde Osman Zabun, kullanılan 445 oyun 387'sini aldı. 58 oy ise geçersiz sayıldı.