AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Konya İl Teşkilatı, 31 Mart mahalli idareler seçimleri öncesi ilçe belediye başkan adaylarını düzenlediği aday tanıtım toplantısı ile açıkladı.

Aday tanıtım toplantısı, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "İlçe ilçe, köy köy teşkilatlar MHP ile AK Parti'yle tüm komisyonlarıyla çalışmalarını yaptılar, en doğru olduğunu düşündüğümüz listeleri Cumhurbaşkanımızın imzasıyla sizlere getirdik. Hatamız olabilir, eksiğimiz olabilir. Ama asla niyetimizde hata yok, kötü niyet yok. Nasıl ki 17 yıldan beri çok işi başarmışsak, birçok konuyu sorunsuz geride bırakmışsak, yapılamaz denilenleri yapmışsak, nasıl ki durmadan, yorulmadan, dış güçlere rağmen, darbecilere rağmen bu beraberliği, bu geleceği büyülterek devam ettirebilmiş isek göreceksiniz 31 Mart akşamı tekrar besmeleyi çekeceğiz, durmak yok yola devam edeceğiz. Normal şartlarda 17 yıl iktidarda kalmak kolay bir şey değil. Yorulursunuz, oyunlara, çukurlara düşersiniz, zaman gelir vesayet odakları size "dur" der, dış güçler "dur" der, hepsini yaşadık. Ama iki kıymetli partiyle, liderleriyle bir araya gelir, Cumhur İttifakı'nı kurar, Türkiye'ye oynanan tüm küresel operasyonları bozmayı, yok etmeyi başardılar. Yeni bir baharın öncesindeyiz. Göreceksiniz artık kendisiyle yarışan bir partiyiz. Belediyecilik bizim işimiz. Bunu dost, düşman, herkes gördü. Belediyelerde gücünü ispat eden Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi herkes gördü. İstiyoruz ki Konya'nın her karışı yeni dönemde de uyum içerisinde yatırımlarına kaldığı yerden devam etsin. Bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Çok güçlü bir lider, zayıf bir teşkilat olur mu? Asla olmaz. Tam tersi, çok güçlü bir teşkilat, zayıf bir lider, Kılıçdaroğlu gibi, olur mu? Asla olmaz. O yüzden genciyle, kadınıyla, belediyesiyle, meclis üyesiyle, büyük şehriyle, ekibiyle tüm dinamikleriyle beraber güçlü olan bir teşkilatı tekrar sahaya süreceğiz, kapı kapı dolaşıp, göreceksiniz Cumhur İttifakı'nın son aldığı oydan daha çok oy alma gayretine hep beraber kavuşacağız. Asla bizim bir rakibimiz yok, arkadaşlar. Ey MHP'liler, ey AK Parti'liler hata yapmazsak, birbirimize düşmezsek, sen, ben kavgası yapmazsak, o aday oldu ben aday olamadım demezsek, göreceksiniz, bizim bizden başka rakibimiz olmadı olmayacak da" dedi.

"Tüm ilçelerimizi Cumhur İttifakı isimleriyle taçlandıracağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kökü mazide gözü atide olan bir davanın yolcuları olduklarını belirterek, "Biz geçmişten gelen değerleri kaybetmeyen onlara sahip çıkan ve o değerler hususunda geleceği planlayan, gelişmeyi hedefleyen, değerlerinden ve hedeflerinden sapmayan, milletiyle bütünleşmiş bir davanın yolcularıyız. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yılı geride bıraktık. Ülkemiz için bugün artık kaynaşma, dayanışma, birlik olma zamanıdır. Cumhur İttifakı da devlet millet kaynaşması sonucu ortaya çıkan bir ittifaktır. Cumhur İttifakı milli değerlerle örtüşen, derdi milletimizin bekası olan bir ittifaktır. Bu birlik ve beraberlik millet için hayırlı hizmetlerin daha da artmasının anahtarıdır. Türkiye artık şahlanma dönemindedir. Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde, attığımız her adım onlar için çok önemli. Artık dünyadan bir haber bir Türkiye yok. Çünkü artık dünyada söz sahibi, lideri Recep Tayyip Erdoğan olan güçlü bir Türkiye var. Liderinin arkasında sapasağlam duran bu aziz milletin ne istediğini, AK Parti'den ne beklediğini tek tek öğreneceğiz. Tek tek gönül kapılarını açacağız. Bu gönül birliğiyle Konya'mızı Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçelerimizi Allah'ın izni milletin desteğiyle Cumhur İttifakı isimleriyle taçlandıracağız. İnşallah 31 Mart akşamında gönül belediyeciliği kazanacaktır. Bu vesileyle tüm belediye başkan adaylarımıza bu kutlu yolculukta bir kez daha başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Topyekun Cumhur İttifakı olarak sahada olacağız"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, "Bu toprakları bize vatan kılanların emanetine sahip çıkmak adına önümüzdeki 5 yılı ilçelerimizde yönetmeye talip olan değerli kardeşlerimizin tanıtımını yapacağız. Geçmişten bugüne kadar bu şehre hizmet edenlere teşekkür ediyoruz. Bugün yeni bir gün artık. Cumhur İttifakı Konya'da da beraber 26 ilçede AK Parti olarak, 5 ilçede Milliyetçi Hareket Partisi olarak topyekun Cumhur İttifakı olarak sahada olacağız. Hedefimiz hem Büyükşehir adayımızla açtığımız bu yolda tüm ilçelerde de büyük bir başarıya imza atmak. Çünkü biz bu şehri seviyoruz. Bu şehrin insanlarına hizmet etmek hepimizin görevi. İnşallah 31 Mart akşamında hep birlikte yüzümüz gülecek" diye konuştu.

"Artık gönül belediyeciliği dönemi başlıyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Şimdi yeni bir dönemin başlangıcındayız. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla artık gönül belediyeciliği dönemi başlıyor. Artık vatandaşımızla daha sık bir araya geleceğiz, hizmetlerimizi yürütürken bir taraftan da gönüllere girmek için uğraşacağız. Bugün aday tanıtım toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Hem AK Parti adaylarımızı hem Milliyetçi Hareket Partisi adaylarımızı Cumhur İttifakı olarak açıklamış olacağız. Hedefimiz Konya Büyükşehir'de en yüksek oyu almak ve 31 ilçede Cumhur İttifakı'nın adaylarıyla seçimi kazanmak. Bugüne kadar hizmet eden belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Adaylarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bundan sonra yapacağımız iş gece gündüz demeden çalışmak, kapı kapı dolaşmak, tüm Konya'da hizmetlerimizi anlatmak ve destek istemek. Biz bunu yaptığımızda da inanıyoruz ki Konya en yüksek desteği verecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan adayların tanıtımını gerçekleştirdi. Mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Selçuklu'da Ahmet Pekyatırmacı, Meram'da Mustafa Kavuş, Karatay'da Hasan Kılca, Beyşehir'de Üzeyir Yaşar, Akşehir'de Salih Akkaya, Seydişehir'de Mehmet Tutal, Ereğli'de Adem Erdal, Kadınhanı'nda Mehmet Badem, Ilgın'da Yalçın Ertaş, Hüyük'te Mehmet Çiğdem, Derbent'te Hüseyin Ayten, Derebucak'da Ahmet Kısa, Yalıhüyük'de Hasan Koçer, Ahırlı'da İsa Akgül, Bozkır'da Sadettin Saygı, Hadim'de Ahmet Hadimioğlu, Güneysınır'da Ahmet Demir, Taşkent'te Osman Arı, Karapınar'da Mehmet Yaka, Çumra'da Halit Oflaz, Altınekin'de Muharrem Dere, Cihanbeyli'de Mehmet Kale, Kulu'da Murat Ünver, Yunak'ta Abdullah Emre Demirhan, Sarayönü'nde Nafiz Solak, Çeltik'te Ali Meşe 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları olacak.

Bunun yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı adayları olarak Doğanhisar'da İhsan Öztoklu, Tuzlukçu'da İsmail Budak, Akören'de İsmail Arslan, Halkapınar'da Mehmet Bakkal, Emirgazi'de Nurişen Koçak seçime girecek. Aday tanıtım toplantısına AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri ve partililer katıldı. Program günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA