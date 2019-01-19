Ak Parti Köprübaşı Belediye Başkan adayı kim oldu? Regaip Topuz Kimdir? AK Parti Köprübaşı Belediye Başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için AK Parti aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda AK Parti Köprübaşı Belediye Başkan adayı bugün açıklandı. Peki Regaip Topuz kimdir?

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