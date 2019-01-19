Ak Parti Köprübaşı Belediye Başkan adayı kim oldu? Regaip Topuz Kimdir?
AK Parti Köprübaşı Belediye Başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için AK Parti aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda AK Parti Köprübaşı Belediye Başkan adayı bugün açıklandı. Peki Regaip Topuz kimdir?
AK Parti Köprübaşı Belediye Başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. Peki Regaip Topuz kimdir?
REGAİP TOPUZ KİMDİR?
Ak parti Köprübaşı ilçe başkanı ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclis üyesidir.
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