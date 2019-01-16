AK Parti Korkuteli İlçe Yönetimi belli oldu

AK Parti Korkuteli İlçe Teşkilatının yeni yönetimi İlçe Başkanı Mehmet Moğol tarafından açıklandı.

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Mehmet Moğol tarafından genel merkez ve il başkanlığına sunulan ve onaylanan listede yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"İlçe Başkanı Mehmet Moğol, Hüseyin İyican, Esra Betül Tekin, Zübeyir Şeker, Hüseyin Cihat Tutulmaz, Mehmet Fatih Okutan, Mehmet Karakaş, Mustafa Gencer, Dursun Demir, Ayşe Keleşoğlu, Memduh Çivioğlu, Abdurrahman Gökce, Hüsnü Özgen, Hayri Sardoğan, Esra Akgüneş, Fazlı Cibi, Ramazan Arıtürk, Mustafa Küçükkarasucu, Sezai Günal, Şerafettin Önce,

Yönetim kurulu yedek üyeler; Nuri Dişli, Mehmet Barut, Kemal Yörük, Dursade Özbek, Mehmet Koparan, Ramazan Kasap, Şahali Kızıl, Zafer Ayanoğlu, Cemile Akdağ, Sadullah Yazır.

Yönetim kurulu yedek üyeler; Nuri Dişli, Mehmet Barut, Kemal Yörük, Dursade Özbek, Mehmet Koparan, Ramazan Kasap, Şahali Kızıl, Zafer Ayanoğlu, Cemile Akdağ, Sadullah Yazır."

Yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyen Moğol, "İl Başkanlığımız ve genel merkezimiz tarafından yapılan istişare ve değerlendirmeler neticesinde AK Parti Korkuteli ilçe yönetim kurulu üyeleri belirlenmiştir. Yeni yönetimin Korkuteli'mize, Antalya'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Moğol, "Kısa bir süre önce AK Parti Genel Merkezimiz tarafından Korkuteli ilçe başkanı olarak görevlendirildik. Ardın yeni yönetimi oluşturmak için çalışmalara başladık. Yeni yönetimi oluşturduk. Öncelikle Yönetim Kurulunda görev yapacak olan arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsi bu parti için kıymetlidirler. Partimizin kuruluşundan bu zamana kadar yönetim kurullarımızda hizmet vermiş tüm fedakar dava arkadaşlarımıza gayretlerinden ve vermiş oldukları emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. İlkeli ve ahlaklı siyasetin merkezi olan partimizin içerisinde görev değişiklikleri ancak bir bayrak yarışından ibarettir. Bugün itibariyle genel merkezimiz tarafından onaylanan yeni yönetim kurulumuz belirlendi. Oluşturduğumuz yeni yönetim ile ortaya çıkaracağımız enerjiyi ilçemize yansıtacak ve inşallah emanet aldığımız AK Parti bayrağını daha da yükseğe taşıma çabası içerisinde olacağız. Büyük bir özveri ile çalışacaklarına inandığım yeni yönetim kurulumuzun ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA