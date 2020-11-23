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  3. AK Parti Küçükmece İlçe Başkanı adayı Recep Şencan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

AK Parti Küçükmece İlçe Başkanı adayı Recep Şencan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

AK Parti 7. Olağan İlçe Kongresinde Küçükmece ilçe başkanı adayı Recep Şencan oldu. Peki AK Parti Küçükmece İlçe Başkanı adayı Recep Şencan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

AK Parti Küçükmece İlçe Başkanı adayı Recep Şencan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Küçükçekmece'de ilçe başkanı adayı olarak Recep Şencan'ın aday gösterildiğini duyurdu. Bu kapsamda Küçükmece İlçe Başkanı adayı Recep Şencan  hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Peki AK Parti Küçükmece İlçe Başkanı adayı Recep Şencan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

RECEP ŞENCAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Recep Şencan, 12 Eylül 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu olan Şencan serbest avukattır. 2004-2009 arasında İl Genel Meclisi Üyeliği yaptı. 2014-2019 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesinde AK Parti'den Meclis Üyesi oldu ve başkan yardımcılığı görevinde bulundu.  50 yaşında olan Recep Şencan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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