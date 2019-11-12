AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ali Çetinbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'le yapmış olduğu görüşme sonucu bugün itibariyle İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti.

Çetinbaş, " Yapmış olduğum bu görevi ömrüm boyunca onurla taşıyacağımı ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın istikametinden ayrılmayacağımı bilmenizi isterim. Hakkınızı helal ediniz. Baki selam ve muhabbetle" dedi.

Kaynak: İHA