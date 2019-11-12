AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevini vekaleten Mehmet Savurgan yürütecek
Kütahya'da, Ali Çetinbaş'ın istifasıyla boşalan AK Parti İl Başkanlığı görevini, vekaleten Mehmet Savurgan'ın yürüteceği bildirildi.
Kütahya'da, Ali Çetinbaş'ın istifasıyla boşalan AK Parti İl Başkanlığı görevini, vekaleten Mehmet Savurgan'ın yürüteceği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, AK Parti'de yaklaşık 1 yıldır Siyasi ve Hukuki İşleri'den Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı vazifesini yürüten Savurgan'ın, atama yapılıncaya kadar İl Başkanlığı görevini de sürdüreceği ifade edildi.
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı için atamanın 1-2 hafta içerisinde yapılabileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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