AK Parti Lapseki Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, "Hizmetse adres belli. HDP ile kol kola gezen CHP'ye İYİ partili ülkücünün vereceği selam bile olmaması lazım. Biz CHP'nin kavgasından bu ülke adına üzülüyoruz. Keşke daha iyi muhalefet olsa. Biz daha iyi çalışırız. Ama parti olarak da seviniyoruz. Diyoruz ki Allah bu milletin başından Tayyip Erdoğan'ı , muhalefetin başından da Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin" dedi.

Çanakkale'nin Lapseki İlçesi AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe ve Belde Belediye Başkan adayları ve çok sayıda partililerin katılımıyla gerçekleşti.

Program açılış konuşmalarıyla başladı. Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 24 Haziranda milletin bir karar verdiğini, 5 sene sevsek de sevmesek de, halkın oy verenle vermeyeni biliyor ki Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, AK Parti'de iktidar partisi olduğunu ifade etti.

AK Partili Grup Başkanvekili Turan , " O yüzden diyoruz ki yerel ile genelin uyum içerisinde olduğu bir dönem başlasın. Bundan sonraki seçimlerde yerel ve genel uyumu olursa, tam 5 yıl bir daha seçim yok. Ter temiz hizmet dönemi, bırakın kavgayı ve polemiği iş yapalım diyoruz. 90 yıldan bu yana yapılmayanları yapmaya başladık devam edelim işitiyoruz. Biz bunu derken CHP ne yapıyor? Her gün bir istifa, her gün bir kavga. Bu günde parti meclisinden 12 üye tekrar toplantı talep etmiş. Kılıçdaroğlu'da tehditte bulunmuş. Bize sormadan aday yaptın böyle olmaz demiş. Bize tek adam diyenlerin, demokratik usul yok diyenlerin utanması lazım. Tek başına aday belirleyen bir CHP'den bahsediyoruz. Ama zaten bu millet CHP'nin ne olduğunu biliyor. Daha ötesi Türkiye'de güçlü Erdoğan'a ve güçlü bir Türkiye'ye engel olmak isteyenler, küresel operasyona kapı açmak isteyenler maalesef Erdoğan'ı durduramadıklarından dolayı bir adım attılar. Ülkücü kardeşlerimizi CHP'nin yanına götüremeyeceklerinden dolayı bir parti kurdurdular. İYİ parti adaylı bir parti kurdu. Bu partinin kurulmasının tek sebebi var. Ülkücüler CHP'ye gitmez, darbeciye gitmez onlarla bir arada olmaz. Ülkücülerle onları bir araya götürmek için bir parti kurudular ve ittifak yaptılar. Gizli kapaklı HDP ile CHP'nin ittifakını biliyorduk. Şimdi İYİ partiyle de yola çıktılar. Ülkücü arkadaşlarım bu ülkeyi seven tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet diyen herkes Cumhur İttifakında AK Parti'nin yanına bekliyoruz. Yoksa ne işi var 90 yıldan beri darbe yapan, ülkeyi kalkındırmayan, kurultaydan başka toplantı bilmeyen CHP'nin yanında İYİ partili ülkücünün ne işi var. O yüzden bir daha söylüyorum hizmetse adres belli. HDP ile kol kola gezen CHP'ye İYİ partili ülkücünün vereceği selam bile olmaması lazım. Biz CHP'nin kavgasından bu ülke adına üzülüyoruz. Keşke daha iyi muhalefet olsa. Biz daha iyi çalışırız. Ama parti olarak da seviniyoruz. Diyoruz ki Allah bu milletin başından Tayyip Erdoğan'ı , muhalefetin başından da Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin" dedi.

Kaynak: İHA