AK Parti Maden Belediye Başkan Adayı Kaçar adaylıktan çekildi

Elazığ'ın Maden ilçesinde AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı gösterilen Ekrem Kaçar sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Adaylıktan çekilen Ekrem Kaçar yaptığı açıklamada,"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek olurları, Genel Merkezimizin takdirleri ile Maden Belediye Başkan adayı olarak açıklandığımız günden itibaren, güzel ilçemiz Maden'in AK Belediyecilik hizmetlerine kavuşması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteydik. İlçemizde oldukça başarılı seçim çalışmaları yürütürken iş hayatımızda ve buna bağlı olarak da sağlık durumumuzda seçim sürecinin yürütülmesine imkan vermeyecek, telafisi mümkün olmayan sorunlar ortaya çıkmıştır. Her zaman bir ferdi olmaktan gurur duyduğum AK Parti'nin bu süreçte yeni bir değerlendirme yaparak, daha etkili bir seçim kampanyası yürütecek, Maden ilçemize çok daha başarıyla hizmet verecek bir arkadaşımızı Belediye Başkan adayı olarak belirlemesini sağlamak adına parti büyüklerimizin de olurlarını alarak, AK Parti Maden Belediye Başkan adaylığından feragat etmiş bulunmaktayım" dedi.

AK Parti'nin bir neferi olarak belirlenecek adayın bütün gücüyle yanında olacağını belirten Kaçar, çalışmalara sağlık durumum el verdiği ölçüde destek vereceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA