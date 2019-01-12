AK Parti, Mahalle ve Köy Muhtarlarının dertlerini dinledi

AK Parti teşkilatı, Karabük Mahalle Muhtarları ve merkeze bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.

Karabük Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, AK Parti İl Genel Meclis ve Belediye Meclis Üyeleri, İl ve İlçe Teşkilatı katıldı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Karabük ilinin isminin il olduğunu ama Belediyecilik de bir il'e yakışır hizmetlerin yapılmadığını, artık 2019 yılında AK Belediyecilikle tanışma zamanının geldiğini belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekilleri ise yaptıkları konuşmada özellikle yaşanabilir Karabük ,hizmetlerin alabileceği ve yaşanabilir bir Karabük için AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal'a destek verilmesi gerektiğini, AK Partili bir Belediye Başkanı ile Karabük'te nelerin değişeceğini Karabük halkı görecek ve Karabük halkı artık Sosyal bir Belediyecilikle tanışacağını ifade ettiler.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal da sosyal ve diğer projeleri hakkında bilgiler vererek, her şeyden evvel mahallede yapılacak bir yatırımın o mahalle muhtarı ile birlikte yapacaklarını, sosyal bir belediyecilik ile halka hizmet edeceklerini, saat 19.00 dan sonra ölü bir şehir görümünde kurtaracak bir Karabük oluşturacaklarını kaydetti.

Daha sonra Mahalle ve köy muhtarlarının dertleri ve istekleri dinlendiği toplantıda, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Mahalle ve köylerdeki sıkıntıların en kısa sürede giderilmesi için tüm çabaların harcanacağını, AK Belediyecilikle artık Karabük halkı hizmeti hak ettiği gibi alacağını ifade etti.

Kaynak: İHA