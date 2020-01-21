AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır Ağrı Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve belediyenin çalışmalarını yerinde görmek üzere Ağrı'ya geldi.

Ağrı programına ilk olarak, AK Parti İl Başkanlığı ziyareti ile başlayan Çakır, belediye başkanları ile toplantısının ardından, Ağrı Belediyesini ziyaret etti. Burada Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile bir araya gelen Çakır, Sayan'dan belediyenin kentte başlattığı projeler ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Ağrı'daki birçok uygulama, diğer belediyelerimize örnek olabilecek uygulamalardır"

Ağrı Belediyesi tarafından kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Çakır, Ağrı Belediyesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından kısa sürede başarılı işlerin ortaya konduğunu dile getirerek, "Bu kadar kısa süre içerisinde Ağrı'da yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Savcı Sayan başkanımızı kutluyorum. Bu kadar güzel işleri yapabilmek, kentin uzun vadede dönüşüm planlarını ve aynı zamanda da ulaşım gibi bütün illerin en temel problemlerinin başında olan bir problemi kısa bir süre içerisinde çözmesi ve birçok uygulaması, birçok belediyemize örnek olabilecek uygulamalardır. Bu bir başarıdır. Bu bir hizmet sevdasıdır. İşi samimi bir şekilde gönülden yaptığımız zaman başarıda kaçınılmazdır. Bu yüzden buradaki bütün teşkilatlarımızın bu yapılan güzel hizmetlere emeği geçen her kese teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin Ağrı'ya iyi anlatılması gerekiyor. Belki geçmişten gelen bazı sıkıntılar olmuş olabilir. Ancak şu da bilinsin ki gerçekten doğru bir yönetim ve çalışma ile inşallah bu problemlerin hepsi çözülecek. İnşallah Savcı başkanın o büyük projeleri de en kısa zamanda hayata geçirilecektir" dedi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'a ziyaretlerinde, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın'ın yanı İlçe Belediye Başkanları da eşlik etti.

Kaynak: İHA