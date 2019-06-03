AK Parti Malazgirt ilçe teşkilatı insan son iftar yemeği verdi

AK Parti Malazgirt ilçe teşkilatı tarafından verilen Ramazan'ın son iftarına yaklaşık 500 kişi katıldı.

Malazgirt Öğretmenevnde verilen Ramazan'ıni son iftar yemeğine yaklaşık 500 kişi katıldı. Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Muş İl Encümeni Sait Yıldırım, AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, Malazgirt Belediyesi Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, Ak Parti İlçe Teşkilatı Ana Kademe Üyeleri, AK Parti Malazgirt Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Said Gönültaş ve çok sayıda partili katıldı.

Dualar eşliğinde ezanın okunmasını bekleyen katılımcılar hep birlikte iftarlarını açtı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yemekte konuşan İlçe Başkan Kenan Deniz, "İftarımıza hepiniz hoş geldiniz. İftarımıza katıldığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim inşallah sonraki yıllarda da sizlerle birlikte oruç açmayı bizlere nasip eder. Bu vesile ile yarın kutlayacağımız Ramazan Bayramını tüm ilçemize bolluk bereket getirmesini temenni ediyorum. Ramazan-ı şeriflerimiz mübarek olsun "dedi.

Kaynak: İHA