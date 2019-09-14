TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Malkara İlçe İstişare Toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, kentteki üç belediyeyi AK Parti'nin hizmetleri ile daha iyi yerlere getireceklerini söyledi.

Özcan, "Daha çok çalışarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de olmak üzere diğer 9 belediyeyi de kazanacağız." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ise 2023 vizyonu kapsamında çalışacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA