AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den Mansur Yavaş'a çok sert tepki!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri basına kapalı olarak yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir yılık bütçe performasını yorumlayan Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Gurup Başkanvekili Murat Köse, burada yaptığı konuşmada "10 milyara sadece 1 heykel yaptınız" Başkan Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

"10 MİLYARLIK BÜTÇE İLE GÜZELİM ANKARA'YA NE YAPTINIZ?"

AK Parti Gurup Başkanvekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "10 milyarlık bütçe ile güzelim Ankara'ya ne yaptınız?" diye sordu.

Murat Köse, konuşmasında "Şimdi 10 milyar bütçe kullanacaksınız, neredeyse yok denecek kadar hiçbir iş yapmayacak, hiçbir proje yapmayacaksınız, üstelik de mevcut rutin işleri bile sürdüremeyecek, geriye götüreceksiniz. Cadde üzerlerindeki güzelim ağaçları kurutacaksınız, o kadar özenle yapılmış yeşil alanları kaderine terk edeceksiniz. İlçe belediyelerin sınırları içinde ABB olarak yapmanız gereken asli hizmetleri yapmayacaksınız. Bunlar Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçekleri." ifadelerini kullandı.

"SİZ, SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ YAPTINIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için, "Hakkınızı yememek lazım, başardığınız işler de yok değil." diyen Köse, "Siz belediyeciliğin sanal dünyasında sosyal medyada bir çığır açtınız. Adeta devrim yaptınız, sosyal medya belediyeciliği yaptınız, hatta Sosyal medya belediyeciliğinde ödülü bile hak ettiniz." ifadelerini kullandı.

"ANKARA'DA METRO YAPTINIZ DA BİZ Mİ GÖRMEDİK"

"Ancak bir problem var. Sosyal medya belediyeciliğinde her şey sanal alemde kalıyor. Gerçek dünyada karşılığı yok bunun, size tavsiyem bir ana evvel bu sanal alemden çıkmanız. Bir an evvel, belediye işleriyle ilgilenmeniz ve milletimize verdiğiniz sözleri tutarak Ankara'ya daha fazla zaman kaybettirmemeniz." diyen AK Parti Gurup Başkanvekili Murat Köse, "Seçim vaatlerinizde 58 kilometre metro yapacağınızı söylemiştiniz. Bunları da Büyükşehir'in kendi kaynaklarıyla yapacağım demiştiniz. Seçimden sonra 2 yıla yakın bir zaman geçti. Ankara halkı merak ediyor. Ankara'da metro yaptınız da biz mi görmedik. Yerin altından çalışıyorsunuz da biz mi göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Köse, "Ne zaman Ankaralı hemşerilerim sizin metrolarınıza binmeye başlayacak. Bakın pandemi de var. Bir an evvel yapsanız da metroyu, halkımız biraz rahatlasın" dedi.

SOSYAL YARDIMLAR KESİLDİ

Sosyal yardımlar konusunu da dile getiren AK Parti Gurup Başkanvekili Murat Köse, "Mansur Yavaş'a sizden önce destek alan ihtiyaç sahiplerinden belki de yarısı artık destek alamıyor. Ne gıda ne de kömür yardımı alamıyorlar. Sayıları kontrol ederseniz bu açığa çıkar. Maalesef bunun da farkında değilsiniz." ifadelerini kullandı.

"500 bin kişiye sosyal yardım yaptım diye açıklama yapıyorsunuz. Ancak ilgili daire başkanlığının deposunda 500 bin erzak yok ki. Geldiğinizde depolardaki envanteri isteyin bakalım kaç adet koli varmış?" diye soran Köse, "Sonradan kaç adet alım yaptınız? Bunu da sorarsanız ve açıklarsanız milletimiz öğrenmiş olur." dedi.