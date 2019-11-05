AK Parti Manisa Teşkilatı o haberleri yargıya taşıdı

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, son günlerde bazı basın yayın organlarında partinin yönetici konumundaki kişileri hedef alan haberleri yargıya taşıdı.

Konuyla ilgili AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı ve İl Hukuk İşleri Başkanı Avukat Samet Doğuş yazılı bir açıklama yayımladı. Doğuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde basına çıkan ve partimizi, partimiz bünyesinde yönetici konumda bulunan şahısları ve tüm AK Parti ailesini ilgilendiren onur kırıcı, ilkesel ve etik değerlerden uzak haberlere yer verilmektedir. Söz konusu haberler ile ilgili öncelikle hayale dayalı, gerçek dışı hukuki zeminde hiçbir somut belge ve delile dayanmayan kurgusal belirtmek gerekir. Söz konusu haberler Manisa'mızdan ve tüm Türkiye'den partimizi hedef alan partimizde görev alan kıymetli yöneticilerimiz hedef alan iftira ve hakaret dolu haberlerdir. Söz konusu çirkin haber anlayışıma karşı yayıma geçen haberlere karşı Partimiz İl Başkanlığınca Manisa 1. Sulh Ceza Mahkemesi hakimliğine erişimin engellenmesi aracıyla talepte bulunulmuş ve yargısal süzgeç sonrasında ilgili haberlere karşı erişim engeli yasağı konuşmuştur. Ahlak kurallarını hiçe sayıp yapılan haberler ile ilgili geçmiş dönemden gelen de bir hukuk mücadelemiz bulunmaktadır. Şöyle ki söz konusu iftira haberleri kaleme alınmış yine partimiz başkanlığı aracılığıyla konu yargıya intikal etmiştir. Bundan sonraki süreçte insanlık dışı haberlere karşı hukuki mücadelemiz devam edecektir. Bilinmelidir ki hiçbir iftira hiçbir hakaret hukukumuzda adalet sistemimizde cezasız kalmaz, söz konusu haberlerin akıl ve izan potasında eritilmeden gerçeklik durumu araştırılmadan haberden ziyade partimizi ve kıymetli yöneticilerimizi karalamak adına yayımlanmasının yaptırımı elbet olacaktır. İlgili kulaktan dolma hiç bir temellendirmesi olmadan yapılan haberlere karşı daha önce beyan ettiğimiz üzere hukuki mücadelemiz devam edecektir. Hukuki zeminde bu haberleri yayan, yayımlayan, kaleme alan, izi ve imzası olan tüm şahıs ve kuruluşlara en ağır cevaplar verilecektir. Son aşamada iftira sınırlarını dahi aşan haberleri yapanlara ve yayımlayanlara karşı Manisa Cumhuriyet Başsavcılığında şikayet başvurularımız yapılmaktadır. Son sözü her zaman olduğu gibi yargı verecektir, hakaretlere ve iftiralara karşı yargısal süreç devam etmektedir"

Kaynak: İHA