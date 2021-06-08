2021 Kocaeli Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069501152021 Kırıkkale Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1066701132021 Kırıkkale Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1066501272021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1125510772021 Kafkas Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1059702552021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1118509582021 Çukurova Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1029503122021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1006504632021 Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2006904542021 Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200690453
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  3. AK Parti, Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin TBMM Başkanlığına önerge sundu!

AK Parti, Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin TBMM Başkanlığına önerge sundu!

Son dakika haberi.. AK Parti, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına önerge sundu.

AK Parti, Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin TBMM Başkanlığına önerge sundu!

Son dakika haberi.. AK Parti, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına önerge sundu.

Detaylar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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