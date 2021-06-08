AK Parti, Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin TBMM Başkanlığına önerge sundu! Son dakika haberi.. AK Parti, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına önerge sundu.

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Son dakika haberi.. AK Parti, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına önerge sundu. Detaylar geliyor... Berkem Temizel Gece Editörü