AK Parti meclise sunmuştu: Kurumlar vergisine güncelleme: Yüzde 20'den 25'e çıkarılacak!

AK Parti tarafından dün meclise sunulan ve önümüzdeki hafta görüşülmesi beklenen ekonomi alanındaki yasa tekligi, 16 farklı alanda düzenlemeyi içeriyor. Bu düzenlemeler arasında, restoran, kafe, lokanta çalışanlarına destek kapsamında yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işyerlerindeki sigortalıların primlerinin, nisan ve mayıs ayında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması öngörülürken karşılanacak tutarın asgari ücret üzerinden hesaplanması ve işverene mahsuplaşma yoluyla işverene destek sağlanması planlanıyor.

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Yine yiyecek, içecek hizmet sektöründe çalışarak pandemi sebebiyle ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteği alamayan çalışanlara nisan ve mayıs dönemlerinde günlük 50 TL, aylık 1500 TL destek ödenmesi ve bu sektörde olup nakdi ücret desteği alan çalışanlar için de destek ödemesi brüt bin 431 TL’den bin 500 TL’ye çıkarılması planlanıyor.

Teklifle, prim teşviği, destek ve indirimlerden geriye dönük yararlanma imkanının kaldırılması öngörülürken bu düzenlemenin gerekçesi, “finansman sağlayan kurumun yükünün artmasına sebebiyet vermesi ve uygulamada karmaşaya neden olması” olarak belirtildi.

Bir diğer düzenlemeyle de Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredilerden, 2020 yılı sonu itibariyle, tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar, yasanın ardından 3 ay içinde başvurulması halinde yeniden yapılandırılacak. Amme alacakları kapsamında haczedilen gayrimenkuller elektronik ortamda da açık artırma ile satılabilecek. Benzer şekilde menkul mallar da elektronik ortamda açık artırmayla satışa sunulabilecek.

HÜKÜMLÜLERİN VERİLERİ SAKLANACAK

Hükümlülerin gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik posta gönderip alabileği belirtilen teklifte, ayrıca hükümlüye gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilecek veya fiziki olarak saklanacak. Bunlar amacı dışında kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacak, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemişse en geç bir yıl sonunda silinecek.

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Önceden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin yapacağı görüşmeler, kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek ve elektronik cihazlar da dahil olmak üzere kaydedilebilecek. Bu kayıtlar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemişse, en geç bir yıl içinde silinecek.

KURUMLAR VERGİSİNDE ARTIŞ

Kurumlar Vergisi de 2021 yılı için yüzde 25 olarak uygulanacak. AK Partili vekiller tarafından TBMM’ye sunulan yasa teklifine göre, halen yüzde 20 olarak uygulanan Kurumlar Vergisi, bu yılki kurum kazançları için 25, gelecek yılki kurum kazançları için de yüzde 23 olacak.