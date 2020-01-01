AK Parti Merkez İlçe Başkanlığında yeni dönem

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti önceki dönem ilçe başkanı Bilgehan Altaş, yönetimi ile birlikte yeni ilçe başkanı Ali Demir'i ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanlığında gerçekleşen ziyarette konuşan Altaş, yeni dönemin hayırlı sonuçlara yeni yılla vesile olmasını diledi. Yeni oluşturulan merkez ilçe yönetimini desteklerini ve daima yanında olduklarını anlatan Altaş konuşmasında; "Kongre süreçlerinin başlamasıyla birlikte görevimi bıraktım. Yeni oluşturulacak yönetimi ise destekliyoruz. Kırşehir'de AK Parti'nin olması istenilen çıkışına hiç kimse mani olamayacaktır. Kardeşlik hukukunu gözettiğimiz sürece güzel yarınların bizlerle olduğunun idrakini taşıyorum. Genel Merkezimiz de bu düşüncemizi yaptığı atama ile desteklemiştir" dedi. Geçtiğimiz hafta 5 aday arasından AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanan Ali Demir ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Demir, konuşmasında; "AK Parti'nin kuruluş felsefesine uygun hareket edeceğiz. Göreve gelişimiz bayrak yarışı değil kardeşin kardeşe gönül açmasıdır. Küskünlükleri giderecek ve partimizin hızlı yükselişine görev alanımızda katkı sunacağız" diye konuştu.

Ziyaret, önceki merkez ilçe yönetiminin yeni başkanla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu.

Kaynak: İHA