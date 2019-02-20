AK Parti, MHP Küçükçekmece belediye meclis üye listesi– Cumhur ittifakı 2019 seçimleri
Küçükçekmece'de AK Parti, MHP Cumhur İttifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için AK Parti’nin Küçükçekmece belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki AK Parti ve MHP'nin Küçükçekmece'de kaç tane meclis üyesi adayı var?
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Küçükçekmece'te AK Parti, MHP meclis üye aday listeleri belli oldu. Cumhur İttifakı kapsamında listede AK Parti ve MHP toplamda 24 adayı bulunuyor.
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