AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç, trafik kazasında yaralandı
TEM Otoyolu Ümraniye mevkinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç yaralandı. Ödünç hastaneye kaldırılırken hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:35
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