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  3. AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç, trafik kazasında yaralandı

AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç, trafik kazasında yaralandı

TEM Otoyolu Ümraniye mevkinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç yaralandı. Ödünç hastaneye kaldırılırken hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:35

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