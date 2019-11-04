AK Parti Milletvekili Uçar “Ereğli eski günlerine kavuşmalı”

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki tosun ile birlikte Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanvekili Yücel Oktay ve Şoförler, Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek'i ziyaret etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar partisinin Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, il genel ve belediye meclis üyeleri, belde başkanları, kadın ve gençlik kolları ile partinin Ereğli ilçe teşkilatı yöneticileri ile Ereğli ilçesinde Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Yücel Oktay ve Şoförler, Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek'i makamlarında ziyaret etti.

Çorumluoğlu: "Ankara'ya ulaşmak bizim için çok kolay"

Uçar'ın ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli'nin sorunlarının çözümüne ilişkin duyarlılıklarından dolayı AK Parti Milletvekillerine teşekkür etti. Çorumluoğlu konuşmasında "Ereğli'nin bizden ve Ankara'dan gözüken sorunlarına ilişkin değerlendirme fırsatımız olacak. Ankara Ereğli için oldukça yakın bir yer bizim için. Bizim bugüne kadar yaptığımız değerlendirmelerde hem Zonguldak'a hem de Ankara'ya ulaşmak çok daha kolay ve rahat oldu. Onunda memnuniyetini yaşıyorum. Zaman zaman mecliste de sayın vekillerimizi ziyaret ediyoruz. Bölgeyle olan sorunlarımızı da değerlendiriyoruz" dedi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ise Ereğli'nin önemli konularını görüşmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uçar "Ereğli'nin eski günlerine kavuşması için çalışacağız"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ziyarette Kdz. Ereğli'nin sorunlarını bildiklerini ve çözülmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. Milletvekili Uçar konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Ereğli ifade edildiği gibi önemli ilçelerimizden bir tanesi. Geldiğimiz günden bu yana hem ekonomik hem de siyasal anlamda Türkiye'nin önemli ilçelerinden bir tanesi. Başta sanayi kuruluşumuz olan Erdemir'i bünyesinde barındırması ve buna bağlı irili ufaklı iş yerlerini de bünyesinde barındırmasından dolayı daha çok önem vermemiz gereken ilçelerimizden. Sivil toplum örgütleri ile birlikte önümüzde ki zamanlarda çok farklı ortamlarda bir araya geleceğiz. Ereğli'mizin eski günlerine, hareketli günlerine kavuşabilmesi için neler yapabiliriz hem birlikte fikir alışverişinde bulunacağız. Sizlerde bu konularda bizlere önemli katkılar sağlıyorsunuz, emeklerinizi ve çabalarınızı biliyorum. Bundan dolayı da çok teşekkür ederiz."

Çorumluoğlu "Düzenleme yetkisi belediyede"

Ziyarette gazetecilerin sorusu üzerine Delihakkı Subaşı dolmuşçularının yaşadığı sıkıntının sorulduğu Kaymakam Çorumluoğlu Ören Mahallesi'nde ki düzenlemenin mahkemeye göre Ereğli Belediyesi sorumluluğunda olduğunu dile getirdi. Çorumluoğlu konuşmasında "Cuma günü biz bu olayı ilçe trafik komisyonunda değerlendirip mahkeme kayıtlarını da inceledik. Mahkeme kayıtlarına göre şuan Ören Mahallesi belediyenin mahallesi olduğu için düzenleme yetkisi belediyeye aittir. Ben belediye başkanımıza ve ulaşım hizmetleri müdürlüğümüze gerekli tavsiyelerde bulundum ama burada o hatta minibüsü olan arkadaşlarında kendi aralarında birlik ve beraberlik içerisinde olup belediye ile görüşmelerini tavsiye ediyorum. Daha önceden Ereğli'de yapılmış bu düzene bağlı Ereğli'de yapılmış çalışmalar var. Buranın ilk bağlanan mahallesi değil buranın ama kaymakamlık olarak bizim de yardımcı olacağımız bir husus olursa elimizden geleni yaparız. Belediye de bizim belediyemiz, Çilek Halk otobüsleri de bizim halk otobüsümüz, Subaşı'nda ki şoförler de kardeşlerimiz. Yani orada hak, hukuk, kanunlar çerçevesinde çözüm ne ise biz hepsine yardımcı olmak için varız. Uzlaşarak, konuşarak, anlaşarak ve hukuk çerçevesinde çözüm bulunması bizim yegane tavsiyemiz. Ben belediye başkanımıza da Cuma günkü toplantıya kendisi başkan yardımcısı ile katıldı, aynı yönde tavsiyelerde kendisine bulundum. İnşallah hayırlı olur diye düşünüyorum" şeklinde cevapladı.

Milletvekili Uçar ve beraberindeki heyet daha sonra Kaymakam Çorumluoğlu ile basına kapalı olarak istişarede bulundu.

Uçar ve beraberindekiler daha sonra Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Şoförler Odası'nı ziyaret etti.

Kaynak: İHA